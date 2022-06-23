Португальский агент заявил, что многие топ-клубы Бразилии заинтересованы в форварде «Зенита» Алберто

Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на появившуюся новость о том, что нападающий «Зенита» Юри Алберто намерен приостановить свой контракт с петербуржцами и перейти в другой клуб.

Ранее стало известно, что в подписании 21-летнего футболиста заинтересован «Коринтианс». Отмечалось, что бразильская команда уже ведет переговоры с окружением форварда.

– Любой топ-клуб Бразилии, конечно, заинтересован в таком игроке. Вопрос в другом: сумеет ли этот клуб договориться с «Зенитом»? Очень мало тех, кто в Европе, а тем более в Бразилии, сейчас в состоянии сделать хорошее финансовое предложение, – цитирует Барбозу «Спорт день за днем».

Напомним, что Алберто перешел в «Зенит» в январе этого года из «Интернасьонала» за 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он отыграл за сине-бело-голубых 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.