«Ювентус» готов продать де Лигта в «Челси» за 100 миллионов евро

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность продажи центрального защитника клуба Маттейса де Лигта в «Челси».

Как сообщает журналист Мануэле Байоккини в своих соцсетях, туринская команда готова отпустить 22-летнего футболиста в Лондон этим летом, если за него будет предложена сумма не менее 100 миллионов евро.

Напомним, что де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «бьянконери» 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее игрок защищал цвета «Аякса», воспитанником которого и является. В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 37 встреч (2 гола).