Валерий Кечинов: Руководство «Спартака» можно понять – все решения принимаются в пользу «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением по поводу решения московской команды не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Напомним, вчера, 22 июня, пресс-служба красно-белых опубликовала заявление клуба, в котором говорится о том, что москвичи примут участие в предстоящей встрече, запланированной на 9 июля на «Газпром Арене».

– Понимаю, почему руководство хотело бойкотировать игру за Суперкубок? Конечно. В основном все решения принимаются в пользу «Зенита», почему-то. Судейство, матч за трофей в Санкт-Петербурге – все это в пользу «Зенита». Руководство «Спартака» можно понять, – цитирует Кечинова «РБ-Спорт».

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.