ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника сборной Чили Эрика Пульгара

Опорный полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата России.

Согласно информации Redgol, 28-летнего чилийца хочет приобрести ЦСКА. Отмечается, что в скором времени армейская команда отправит официальное предложение по переходу футболиста в летнее трансферное окно. Как утверждает источник, хавбеку интересен вариант с трансфером в стан красно-синих.

Напомним, что Пульгар перешел в «Фиорентину» в августе 2019 года – он принял участие в 82 матчах «фиалок» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го. За сборную Чили полузащитник отыграл 37 встреч (4 гола) и стал обладателем Кубка Америки.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провел в аренде в «Галатасарае». Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 6,5 млн евро.