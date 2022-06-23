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«Нам будет тебя не хватать». Салах обратился к Мане после перехода сенегальца в «Баварию»

Футболист выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
23 июня 2022 09:19
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в своих соцсетях, посвященный своему бывшему партнеру по команде Садио Мане.

Отметим, что вчера, 22 июня, 30-летний сенегалец перешел в «Баварию». Сумма данного трансфера составила 32 миллиона евро. Сам футболист подписал с мюнхенцами трехлетний контракт.

– Это было потрясающее приключение. Благодарю тебя за это классное время. Хочу пожелать тебе всего самого лучшего в дальнейшем. Нам будет не хватать тебя, – написал Салах.

Напомним, что Мане защищал цвета «Ливерпуля» с лета 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «мерсисайдцами» Мане завоевал шесть трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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