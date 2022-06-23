Деменко считает, что Дзюба перейдет в «Сочи» в случае неудачных переговоров с европейскими клубами

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался по поводу дальнейших перспектив бывшего форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в подписании 33-летнего футболиста заинтересованы два клуба чемпионата Турции, а именно «Фенербахче» и «Галатасарай».

– Если с Европой у Артема не получится, он наверняка окажется в «Сочи». Далеко не каждый клуб потянет финансовую составляющую контракта Дзюбы. А Ротенберг может на такое пойти, – приводит слова Деменко «Спорт уик-энд».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.