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Агент защитника «Крыльев Советов» Барача заявил, что его клиент не покинет Россию этим летом

Ранее стало известно, что ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать свои контракты с клубами РПЛ до 30 июня 2023 года.
23 июня 2022 10:13
автор: Владислав Корегин

Агент Стипе Лапич, представляющий интересы центрального защитника «Крыльях Советов» Матео Барача, рассказал о том, что футболист останется в России.

Ранее ФИФА продлила на один год возможность для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

– Матео точно остается в «Крыльях Советов». Он подписал новый контракт на два года, его все устраивает в клубе и в Самаре в целом. Барач однозначно остается в России, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что «Крылья Советов» арендовали Барача у «Сочи» в феврале этого года. По окончании сезона-2021/22 самарцы выкупили контракт 27-летнего хорвата, подписав с игроком трудовое соглашение на два года. Всего в составе волжан защитник отыграл шесть матчей, забив один гол.

источник: «РБ-Спорт»
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