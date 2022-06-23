Экс-защитник «Уфы» Йокич считает, что Агаларову стоит перейти в «Зенит» перед отъездом в Европу

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказался по поводу будущего форварда уфимцев Гамида Агаларова.

Ранее генеральный директор команды из Башкортостана Шамиль Газизов заявил, что 21-летний футболист с высокой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.

– Думаю, ему сейчас стоит поиграть, например, в «Зените» год-два. В таком клубе ты уже растешь, потому что каждый день тренируешься с топовыми игроками, после такого уровня легче уходить в Европу. Я не знаю, какие у него на руках сейчас предложения, но, возможно, лучше перед Европой сделать шаг вперед в России, – цитирует Агаларова портал «Метарейтинг».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.