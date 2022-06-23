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«Реал» рассматривает кандидатуру форварда «Реймса» Экитике в качестве возможного сменщика Бензема

Французская команда планирует заработать 30 миллионов евро на продаже своего футболиста.
«Реал» рассматривает кандидатуру форварда «Реймса» Экитике в качестве возможного сменщика Бензема
23 июня 2022 10:53
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Реймс»

Руководство «Реала» заинтересовано в подписании нападающего «Реймса» Уго Экитике. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, в мадридской команде считают, что 20-летний француз сможет стать достойным сменщиком Карима Бензема. Отмечается, что «сливочные» готовы заплатить за футболиста 30 миллионов евро. Именно такую сумму требует клуб Лиги 1.

Напомним, что Экитике является воспитанником академии «Реймса». Всего за команду он отыграл 27 матчей, забил 11 голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В составе молодежной сборной Франции нападающий провел шесть встреч.

источник: L'Equipe
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