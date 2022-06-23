«Пари Нижний Новгород» близок к заключению контракта с Ильей Кутеповым

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов находится в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в другом клубе РПЛ.

Как сообщает «РБ-Спорт», 28-летний россиянин может перейти в «Пари Нижний Новгород». Отмечается, что нижегородцы уже сделали официальное предложение игроку, которое его устроило. По информации источника, в скором времени команда заключит контракт с футболистом.

Ранее стало известно об интересе к защитнику со стороны московского «Торпедо».

Напомним, 2 июня пресс-служба «Спартака» объявила об уходе Кутепова из команды на правах свободного агента. Он находился в клубной системе москвичей с 2012 года. За столичный клуб футболист отыграл 114 матчей, став чемпионом России и обладателем Кубка страны.