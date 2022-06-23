Игроки «Челси» обратились к руководству клуба с просьбой подписать бразильского форварда Ришарлисона

Руководство «Челси» может всерьез рассмотреть вариант с приобретением флангового нападающего «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисона.

Как сообщает журналист Энди Дилан в своих соцсетях, игроки «аристократов» считают, что 25-летний форвард сможет усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. По информации источника, футболист находится в шорт-листе лондонцев, однако не является приоритетным вариантом для покупки.

Напомним, что Ришарлисон защищает цвета «Эвертона» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл 36 встреч (14 голов). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 48 миллионов евро.