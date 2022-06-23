Йокич не считает, что «Уфа» вылетела в ФНЛ из-за временного ухода Газизова в «Спартак»

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич не считает, что вылет команды в ФНЛ связан с тем, что Шамиль Газизов потерял нити управления клубом из-за того, что на какое-то время ушел в «Спартак».

«Не думаю, что это связано с его уходом в «Спартак». Было много случаев, когда с одними руководителями клуб живет 20 лет, а потом вылетает. В клубе остался тогда Шайбеков – человек Газизова, который прошел весь путь в «Уфе» с ним. После ухода в «Спартак» Шамиль Камилович не оставил команду, постоянно общался с клубом, и кардинально ничего не изменилось», - приводит слова Йокича «Метарейтинг».

Добавим, что в прошлом сезоне «Уфа» заняла 14-е место в российской премьер-лиге, что давало возможность через стыковые матчи остаться в высшем дивизионе. Но клуб Газизова по сумме двух встреч уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2).