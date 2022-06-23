Черчесов опроверг интерес «Ференцвароша» к Дзюбе

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов опроверг информацию, что его клуб предложил контракт бывшему нападающему «Зенита» Артема Дзюбе.

«Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке. Однако применительно к «Ференцварошу» кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о чем я уже, кстати, говорил. Так что не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих. Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет об представителях других амплуа», - приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в прошедшем сезоне Дзюба провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 передач.

Напомним, что помимо «Ференцвароша» сообщалось, что в услугах форварда заинтересован греческий «Олимпиакос».