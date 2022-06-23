Гендиректор «Нижнего Новгорода» опроверг новость о том, что Кутепов близок к переходу в клуб

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов отреагировал на появившуюся новость о том, что в ближайшее время к команде присоединится бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов.

Ранее стало известно, что нижегородцы уже сделали официальное предложение 28-летнему игроку, которое его устроило. В данный момент россиянин находится в статусе свободного агента.

– Кутепов находится в поле зрения у нашей селекционной службы, но не больше. Общаемся с игроком, но не могу сказать, что Илья близок к переходу, – приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кутепов находился в клубной системе «Спартака» с 2012 по 2022 годы. За красно-белых он отыграл 114 матчей, став чемпионом России и обладателем Кубка страны.