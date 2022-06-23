Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Франция вылетела из топ-3

ФИФА обновила рейтинг мужских сборных. В нем сборная России поднялась с 36-го на 35-е место, благодаря тому, что Египет потерял больше 18 очков.

Добавим, что действующие чемпионы мира сборная Франция опустилась с третьего на четвертое место, пропустив вперед Аргентину. Также в топ-10 поднялась Дания.

Рейтинг ФИФА

1. Бразилия — 1837.

2. Бельгия — 1821.

3. Аргентина — 1770.

4. Франция — 1764.

5. Англия — 1737.

6. Испания — 1716.

7. Италия — 1713.

8. Нидерланды — 1679.

9. Португалия — 1678.

10. Дания — 1665…

35. Россия — 1493...

40. Египет — 1483...

Напомним, что из-за санкций последний раз сборная России играла в ноябре.