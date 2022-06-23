Экс-игрок «Зенита» Витсель согласился перейти в «Атлетико»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ранее покинувший дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента, в скором времени станет игроком «Атлетико».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 33-летний бельгиец готов присоединиться к мадридской команде, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Ранее появилась информация, что футболиста также хотел подписать «Марсель».

Напомним, Витсель выступал за «Боруссию» с августа 2018 года. Всего в составе «шмелей» он отыграл 143 матча, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Добавим, что за «Зенит» хавбек выступал с 2012 по 2016 годы, став чемпионом России.