Нкунку продлил контракт с «Лейпцигом» на фоне слухов об интересе топ-клубов Европы

Пресс-служба «Лейпцига» сообщила о том, что атакующий полузащитник Кристофер Нкунку подписал новый контракт с клубом.

По информации источника, трудовое соглашение между «быками» и 24-летним французом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ливерпуля».

Напомним, что Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 52 матчах на клубном уровне, забил 35 голов и сделал 20 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.