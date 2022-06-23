Кавазашвили не уверен, что Дзюбе нужно переходить в «Ференцварош»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу появившейся новости о том, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в чемпионате Венгрии.

Ранее стало известно, что «Ференцварош» предложил контракт 33-летнему россиянину. Однако затем главный тренер клуба из Будапешта Станислав Черчесов опроверг данную информацию.

– Не знаю, какое будет воссоединение Дзюбы и Черчесова: вражеское, дружеское или еще какое. Но сможет ли он играть в Венгрии? Там очень жесткий футбол. Я думал, что, по разговорам в последнее время, он пойдет в Турцию. В финансовом плане там для него условия были бы лучше, – цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.