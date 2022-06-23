Мозес не приехал в расположение «Спартака»

Московский «Спартак» сообщил, что в команду в заранее оговоренную дату не вернулся полузащитник Виктор Мозес.
«Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, что Мозесом интересовался «Бернли», но АПЛ запретила клубам подписывать футболистов из России вне трансферного окна.
В прошлом сезоне вингер провел 33 матча за «Спартак», в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.
источник: ФК «Спартак»