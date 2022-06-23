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Мозес не приехал в расположение «Спартака»

Обстоятельства выясняются.
Мозес не приехал в расположение «Спартака»
23 июня 2022 13:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Московский «Спартак» сообщил, что в команду в заранее оговоренную дату не вернулся полузащитник Виктор Мозес.

«Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Мозесом интересовался «Бернли», но АПЛ запретила клубам подписывать футболистов из России вне трансферного окна.

В прошлом сезоне вингер провел 33 матча за «Спартак», в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

источник: ФК «Спартак»
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