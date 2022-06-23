Исполком РФС утвердил «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в качестве участников РПЛ в сезоне-2022/23

Пресс-служба РФС сообщила о том, что сегодня, 23 июня, во время заседания исполнительного комитета организации был утвержден регламент и состав участников чемпионата России на сезон-2022/23.

По информации источника, РПЛ покинули «Арсенал», «Уфа» и «Рубин». Их места заняли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». В остальном состав участников лиги не претерпел изменений.

Напомним, что следующий сезон чемпионата России стартует 15 июля. В первом туре действующий чемпионом РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Химками», а обладатель Кубка страны «Спартак» отправится в гости к «Ахмату».