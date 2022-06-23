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В «Зените» ответили на вопрос о том, заинтересован ли клуб в подписании Юсуфа Языджи

Ранее стало известно, что турецкий футболист не вернется в ЦСКА.
23 июня 2022 14:18
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб не планирует приобретать у «Лилля» атакующего полузащитника Юсуфа Языджи, ранее выступавшего за ЦСКА на правах арендного соглашения.

Напомним, 23 июня пресс-служба армейцев сообщила о том, что им не удалось договориться с французской командой о выкупе 25-летнего турка.

– «Зенит» не интересуется Языджи, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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