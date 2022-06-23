ФНЛ официально переименован в Первую лигу

23 июня на заседании исполкома РФС было принято решение изменить название Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).
Согласно данным пресс-службы РФС, турниру было возвращено его историческое название – Первая лига. Данные изменения вступают в силу с сезона-2022/23.
Напомним, что второй по силе футбольный дивизион России назывался Первая лига до 1998 года. Затем название было изменено на Первый дивизион и просуществовало до 2010-го. С 2011 года РФС ввел название Футбольная национальная лига.
Добавим, что матчи первого тура ФНЛ сезона-2022/23 состоятся 17 июля.
источник: РФС