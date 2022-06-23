Гинер остался недоволен предложением журналиста вернуться к системе «весна-осень»

Президент ЦСКА Евгений Гинер остался недоволен предложением вернуть российский футбол на систему «весна-осень».

«Возможен ли переход на «весна-осень»? Это суперумный шаг. Обязательно надо. Мы должны идти в противовес всем. Вы давно в журналистике? Не помните, кто был инициатором перехода на «осень-весна»? А сейчас я должен вам ответить другое? Вы меня за дурака держите или за дебила? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй!» - приводит «Чемпионат» обращение Гинера к одному из журналистов.

Напомним, что именно по инициативе президента ЦСКА Россия перешла на системе «осень-весна», по которой играют ведущие европейские чемпионаты.

Переходный период прошел в сезоне-2011/12. Тогда чемпионат России после тридцати туров поделили на две восьмерки, первая боролась за места в еврокубках и медали, а вторая - за выживание.