«Ливерпуль» не будет подписывать форварда «Челси» Пулишича в летнее трансферное окно

Фланговый нападающий «Челси» Кристиан Пулишич не станет игроком «Ливерпуля» летом 2022 года.

Согласно данным CBS Sports, руководство «мерсисайдцев» рассматривает возможность усиления своей атакующей линии после ухода из клуба Садио Мане в «Баварию», однако «красные» не планируют оформлять трансфер 23-летнего американца.

Напомним, что Пулишич выступает за «Челси» с января 2019 года. За это время он принял участие в 114 матчах, забил 25 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость американского игрока в 42 миллиона евро.