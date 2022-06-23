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Мостовой считает, что Черчесову нет смысла брать Дзюбу в «Ференцварош»

Ранее стало известно, что венгерский клуб предложил контракт 33-летнему россиянину.
23 июня 2022 16:13

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова российского специалиста Станислава Черчесова, который ранее заявил, что не собирается приглашать бывшего нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в венгерский «Ференцварош».

«А смысл брать человека, понимая, что он, грубо говоря, играть не будет, а у тренера уже весь комплект есть. Это ни в коем случае не предательство или личные дела», - приводит слова Мостового Legalbet.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

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