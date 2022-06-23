Дасаев отреагировал на отсутствие Мозеса в расположении «Спартака» после решения ФИФА

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на неявку нигерийского полузащитника Виктора Мозеса на летний сбор красно-белых.

«Ну как я могу знать, нужен он или не нужен в «Спартаке»? Чего опасаться-то? Еще чемпионат не начался. Только подготовка идет. Давайте посмотрим, что будет с Мозесом дальше», - приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Напомним, что Мозесом интересовался «Бернли», но АПЛ запретила клубам подписывать футболистов из России вне трансферного окна.

В прошлом сезоне вингер провел 33 матча за «Спартак», в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.