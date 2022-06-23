«Спартак» объявил о переходе Зиньковского (фото)

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский стал игроком «Спартака». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 23 июня, российский футболист заключил трудовой контракт до 31 мая 2027 года. Сумма трансфера не раскрывается, однако, по данным СМИ, столичный клуб выложил за новичка 240 млн рублей.

«Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарцами хавбек уже присоединился к нашей команде на сборе в Тарасовке», – сказано в сообщении пресс-службы.

В минувшем сезоне РПЛ 26-летний Зиньковский провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 11 голевых передач.

Ранее он выступал за «Чертаново» и вторую команду «Кубани».