Каттани отметил, что «Спартак» счастлив приобрести Зиньковского

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал комментарий после перехода в московский клуб полузащитника самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Вингер подписал с красно-белыми контракт сроком до 31 мая 2027 года.

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский - это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду», - приводит слова функционера пресс-служба москвичей.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.