Дюков прокомментировал отстранение Рыбуса от сборной Польши

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на последние события вокруг футболиста «Спартака» Мацея Рыбуса.

Напомним, 32-летний защитник, покинувший «Локомотив», стал игроком красно-белых, что вызвало бурю негодования в Польше. В частности, игрока лишили возможности выступать за национальную сборную. Таким образом, он пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

«Это политический жест. Футбол должен быть вне политики. Все федерации декларируют этот принцип, а в этом случае, этот принцип нарушается», – цитирует Дюкова Sport24.ru.

Напомним, помимо «Локомотива», Рыбус также выступал за «Терек» (ныне – «Ахмат»). Он женат на россиянке, а в составе сборной Польши провел 66 матчей и забил 2 гола.