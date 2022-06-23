Зиньковский заявил, что после перехода в «Спартак» хочет стать чемпионом России

Полузащитник Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода из «Крыльев Советов» в «Спартак». Вингер подписал с красно-белыми контракт сроком до 31 мая 2027 года.

«Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока. Хочу провести хороший сезон, сделать как можно больше результативных действий, помочь команде и постараться стать лучшим ассистентом РПЛ», - приводит слова Антона пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.