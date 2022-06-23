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Мостовой похвалил «Спартак» за приобретение Зиньковского

Полузащитник перебрался из «Крыльев Советов».
23 июня 2022 18:21

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб. Контракт с вингером рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Считаю, что «Спартак» нужно похвалить за хорошее приобретение. Еще года четыре назад я говорил, чтобы за ним последили. Та конкуренция, которая есть в «Спартаке» будет полезна для него», - приводит слова Мостового «СЭ».

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.

источник: «Спорт-Экспресс»
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