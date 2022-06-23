Маттейс де Лигт может перейти в «Челси» за 120 млн евро

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может перебраться в «Челси». Об этом сообщает Sky Italia.

По данным источника, лондонский клуб начал поиски нового игрока в линию обороны после ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Отмечается, что сумма отступных в контракте голландца составляет 120 млн евро.

Напомним, контракт 22-летнего де Лигта рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он провел во всех турнирах 42 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее защитник признался, что может уйти из команды, поскольку недоволен ее выступлением в Лиге чемпионов.