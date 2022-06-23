Бояринцев - о переходе Зиньковского в «Спартак»: Это суперприобретение для команды

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб. Контракт с вингером рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Антон, на мой взгляд, входит в число лучших полузащитников РПЛ. Здорово, что он попал именно в «Спартак». Это суперприобретение для команды», - приводит слова Бояринцева RT.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт был рассчитан до конца декабря 2023-го.