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Бояринцев - о переходе Зиньковского в «Спартак»: Это суперприобретение для команды

Полузащитник перебрался из «Крыльев Советов».
23 июня 2022 19:03

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб. Контракт с вингером рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Антон, на мой взгляд, входит в число лучших полузащитников РПЛ. Здорово, что он попал именно в «Спартак». Это суперприобретение для команды», - приводит слова Бояринцева RT.

Напомним, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» хавбек присоединился в январе 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за самарцев 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт был рассчитан до конца декабря 2023-го.

источник: «RT на русском»
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