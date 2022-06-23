Стало известно расписание первого тура нового сезона Ла Лиги

Официальный сайт Ла Лиги представил расписание первого тура чемпионата Испании на сезон-2022/23.

На старте турнира мадридский «Реал», выигравший титул в прошлой кампании, сыграет на выезде с «Альмерией», а «Барселона» примет «Райо Вальекано».

«Атлетико», выступающий под руководством Диего Симеоне, начнёт сезон с гостевой игры против «Хетафе», а «Севилья» встретится на выезде с «Осасуной».

К слову, матчи между «Реалом» и «Барселоной» пройдут 16 октября и 19 марта. Первая встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Расписание первого тура Ла Лиги сезона-2021/22

«Атлетик» – «Мальорка»;

«Барселона» – «Райо Вальекано»;

«Бетис» – «Эльче»;

«Сельта» – «Эспаньол»;

«Кадис» – «Реал Сосьедад»;

«Осасуна» – «Севилья»;

«Альмерия» – «Реал»;

«Хетафе» – «Атлетико»;

«Вальядолид» – «Вильярреал»;

«Валенсия» – «Жирона».