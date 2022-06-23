«Барселона» предложила за Левандовски 40 млн евро

«Барселона» не оставляет попыток заполучить нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает портал Meczyki.

По данным источника, каталонцы предложили за игрока 35 млн евро. Еще пять млн испанский гранд готов перечислить в виде бонусов. О позиции мюнхенцев не уточняется.

Ранее спортивный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что «Бавария» рассчитывает на футболиста и ждет его на предсезонном сборе. Левандовски, в свою очередь, сообщил, что намерен покинуть клуб.

В минувшем сезоне 33-летний поляк отыграл во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.