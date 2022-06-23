Славиша Йоканович: Моя философия в «Динамо» будет похожа на видение Шварца

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о своей игровой философии.

17 июня пресс-служба бело-голубых объявила о подписании однолетнего контракта с сербским специалистом. При этом его трудовое соглашение может быть продлено еще на два сезона в случае успешных результатов.

«Моя философия будет похожа на философию предыдущего тренера . Я люблю агрессивный футбол, чтобы моя команда доминировала и рисковала на поле», - приводит слова Йокановича пресс-службе бело-голубых.

Добавим, что ранее в своей карьере 53-летний Йоканович возглавлял три английских клуба, а именно «Уотфорд, «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм». Также специалист тренировал «Партизан» и «Левски».