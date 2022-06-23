Быков прокомментировал возможное участие Овечкина в матче «Динамо» - «Амкал»

Заместим ли такой «импорт»? Как ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» теряют лучших легионеров

23 июня можно назвать если не черным, то точно серым днем для российского клубного футбола. Сразу три крутых легионера, судя по всему, завершили свои выступления в нашем чемпионате.