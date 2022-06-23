Быков прокомментировал возможное участие Овечкина в матче «Динамо» - «Амкал»

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал возможное участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» - «Амкал».
«Любая возможность пропагандировать спорт - добро пожаловать», - приводит слова Быкова «СЭ».
Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене» 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин сыграл в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).
источник: «Спорт-Экспресс»