Роналду может заменить Левандовски в «Баварии»

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду попал в сферу интересов «Баварии». Об этом сообщает AS.

По данным источника, 37-летний португалец может заменить в команде польского нападающего Роберта Левандовски. Последний ранее заявил, что хочет перебраться в «Барселону».

Что касается Роналду, то он, как пишет источник, решил покинуть «МЮ», поскольку считает, что клуб не сможет претендовать на серьезные трофеи в ближайшем будущем.

Добавим, что в минувшем сезоне португалец отыграл 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 голевых передачи.