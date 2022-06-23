Ковтун – о трансфере Зиньковского в «Спартак»: Интересное приглашение

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун отреагировал на подписание клубом полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Это российский игрок. Плюс понятно, что, наверное, в дальнейшем есть хорошая перспектива. Сейчас, наверное, все-таки акцент делается на наших, на российских футболистах. Посмотрим, интересное, конечно, приглашение. Здесь, наверное, все будет уже зависеть от понимания игрока и тренерского штаба, какие там будут требования», – цитирует Ковтуна Rusfootball.

В прошлом сезоне РПЛ 26-летний хавбек забил 4 гола и отдал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом чемпионата России.

Ранее стало известно, что Зиньковский подписал контракт со «Спартаком» до 31 мая 2027 года.