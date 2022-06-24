Рыбус может вернуться в сборную Польши при нормализации политической ситуации

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прояснил ситуацию с отстранением от национальной команды защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Данное решение было моим. Я позвонил ему после сборов. Он проявил большое понимание. Он знает, что происходит вокруг него, и игроки в сборной отлично понимали его ситуацию.

Я ни в коем случае не утверждал, что выгоняю его из команды, так как не имею на это права. Возможно, через год всё нормализуется и Рыбус снова будет играть в сборной. Этого нельзя исключать», - приводит слова Михневича «Метарейтинг», ссылаясь Sport.pl.

Напомним, что 11 июня Рыбус подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Ранее 32-летний поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников защитник стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (2 гола).