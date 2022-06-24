Перед «Торпедо» поставлена задача закрепиться в РПЛ

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский назвал бюджет и задачу клуба на будущий сезон.

«На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Бюджет скромный по сравнению с топовыми клубами лиги. Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ. Если задача будет перевыполнена, вознаградим команду дополнительно. Задача-максимум — попасть в верхнюю часть таблицы», - приводит слова Менжинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» выиграло чемпионат ФНЛ-1, набрав в 38 матчах 75 очков, благодаря чему завоевало место в российской премьер-лиге.

Главным тренером черно-белых является Александр Бородюк, чей штаб продлил контракты с клубом.