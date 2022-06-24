Карраскаль не собирается уходить из ЦСКА

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль заявил, что не собирается уходить из ЦСКА.

Напомним, что ФИФА предоставила возможность всем легионерам российского футбола приостановить свои контракты до июня 2023 года.

«Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, я всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь и не планирую куда-то уходить», - сказал футболист в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Карраскаль защищает цвета ЦСКА с февраля этого года. Всего в составе клуба он отыграл 13 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.