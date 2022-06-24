Сборная России может сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о том, чтобы национальная сборная сыграла товарищеский матч с командой Саудовской Аравии, сообщает «Чемпионат».

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже говорил, что сборная России планирует сыграть два товарищеских матча в сентябре.

Ранее в СМИ появилась информация, что подопечные Валерия Карпина сыграют одну встречу против Ирана. Матч должен пройти либо в Тегеране, либо в Москве.

Добавим, что, со слов Алаева, РФС надеется, что сборная России проведет матчи с командами из разных конфедераций.