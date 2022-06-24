В «Динамо» заявили, что слухи о переходе Бальбуэны в «Коринтианс» не соответствуют действительности

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на появившуюся новость о том, что центральный защитник Фабиан Бальбуэна покинет клуб в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что 30-летний парагваец хочет приостановить свой контракт с бело-голубыми и пополнить состав «Коринтианса».

– На все слухи, которые ежедневно появляются в любое межсезонье, мы отвечаем исключительно фактами. Фабиан Бальбуэна 21 июня вышел из отпуска, прошел медобследование и с 22 июня наряду с остальными игроками приступил к тренировкам, – цитирует пресс-службу москвичей портал «Метарейтинг».

Напомним, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года на правах свободного агента. Всего за столичную команду он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Коринтианса» с 2016 по 2018 годы. Затем он перешел в «Вест Хэм».