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Нигматуллин считает, что Мозес может приостановить свой контракт со «Спартаком» после решения ФИФА

Ранее нигериец не прибыл в расположение красно-белых для участия в летнем сборе.
24 июня 2022 12:28
автор: Владислав Корегин

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу неявки полузащитника Виктора Мозеса на летний тренировочный сбор «Спартака».

Напомним, что 23 июня пресс-служба красно-белых сообщила о том, что 31-летний нигериец не прибыл в расположение команды в заранее оговоренную дату. В данный момент клуб выясняет причины данного решения.

– Учитывая то, что ФИФА дала зеленый свет по поводу расторжения контрактов легионеров, которые играют в России, Мозес, возможно, решил этим воспользоваться. Вполне возможно, агенты напели, что есть какие-то более интересные варианты получить более выгодный контракт, – цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за красно-белых 53 матча, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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