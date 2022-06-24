Полузащитнику «Локомотива» Жемалетдинову предстоит операция на ахилловом сухожилии

Стали известны подробности медицинского обследования полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, проведенного в связи с полученной на тренировочном сборе травмой.

«По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия. В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

Напомним, что Жемалетдинов в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач.