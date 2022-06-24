В «Динамо» рассказали о реакции игроков на действия полузащитника «Спартака» Умярова

Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко рассказала о реакции футболистов на действия полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который поддавливал хавбека бело-голубых перед пенальти в компенсированное время ко второму тайму финала Кубка России (1:2).

«Уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом у нас есть ребята, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду». Все было на эмоциях, мы начнем сезон, они будут здороваться и общаться. Они показывают, что проявление не fair play неприемлемо», - приводит слова Лысенко «Матч ТВ».

Напомним, что Умяров говорил Фомину «17 забил, 18-й промажешь» и «Ну сейчас точно промахнешься!».

Добавим, что Фомин впервые не забил пенальти в матче на высшем уровне.