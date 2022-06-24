Колосков назвал Саудовскую Аравию хорошим соперником для сборной России в рамках товарищеского матча

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу появившейся новости о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Саудовской Аравией осенью 2022 года.

Ранее сообщалось, что в данный момент ведутся активные переговоры по организации очной встречи национальных команд.

– Саудовская Аравия – хороший соперник. Всегда находятся на ведущих позициях в своей Конфедерации. Нам, конечно, играть надо, сборы проводить тоже. Дай бог, чтобы случилось, – приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в сентябре этого года российская сборная может принять участие в двух товарищеских матчах. При этом в РФС надеются, что соперниками России будут команды из разных конфедераций.