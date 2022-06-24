«Реал» хочет оформить трансфера Сона после неудач с приобретениями Холанда и Мбаппе

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин входит в сферу интересов «Реала».

Как сообщает журналист Руди Галетти в своих соцсетях, руководство мадридского клуба изучает возможность подписания 29-летнего южнокорейца летом 2022 года после неудач в заключении трансферов с Эрлингом Холандом, ставшим игроком «Манчестер Сити», и Килианом Мбаппе из «ПСЖ».

Напомним, что Сон выступает за «Тоттенхэм» с августа 2015 года. Всего в составе «шпор» он отыграл 324 матча, забил 131 гол и отдал 73 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.