РФС и РПЛ попросили международное сообщество уважать контрактные обязательства

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать контракты с российскими командами.

По данному решению любой иностранный футболист или тренер может приостановить свой контракт до 30 июня 2023 года. Однако, данное правило действовало ранее до конца прошлого сезона, таким образом, неизвестно, получат ли российские клубы свои «активы» до обновленной даты.

«Решение полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований. Открыто заявлено, что футболисты и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства.

Кроме того, полностью проигнорированы вопросы экономических последствий для российских футбольных клубов. Как обеспечить долгосрочное планирование и финансовую стабильность в ситуации, когда любой даже самый ценный игрок может покинуть команду без какой-либо компенсации? Контракт впредь не может в полной мере являться защитой как для клуба, так и для спортсмена. Подобный прецедент — плохой знак для всей футбольной отрасли.

С надеждой на сохранение принципов, заложенных в фундаменте мирового спорта, мы хотим обратиться ко всем членам международного футбольного сообщества. Мы просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами, так как их решение противоречит основополагающим принципам футбольной семьи. В будущем подобная ситуация может коснуться любой федерации», - говорится в совместном заявлении РФС и РПЛ.

Предыдущее решение позволяло иностранцам объявить об уходе из российской команды до 7 апреля, в обновленном правиле такой даты не указали, то есть легионер может покинуть свой клуб в любой день до 30 июня следующего года.

Отметим, что данной возможностью в первый раз воспользовались многие легионеры «Краснодара» и «Рубина».

По сообщениям СМИ, контракты со своими командами могут расторгнуть в том числе нападающий «Зенита» Юри Алберто, полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк и форвард «Спартака» Джордан Ларссон. Также отметим, что вингер красно-белых Виктор Мозес не вернулся в российскую команду из отпуска.